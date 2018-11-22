Следком начал проверку после гибели мужчины на станции «Новая»

В столице начата доследственная проверка по факту гибели 40-летнего мужчины в районе станции «Новая» Казанского направления МЖД, сообщила Агентству «Москва» и.о. старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее НСН сообщала, что следственными органами по факту гибели 20-летнего мужчины в Москве организована доследственная проверка. Трагедия произошла недалеко от платформы «Окружная» юноша попал под колеса электропоезда «Москва-Бутырская – Икша».