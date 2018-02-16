Следить за сожжением чучела Масленицы в Подмосковье будет 2 тысячи пожарных

Порядка двух тысяч сотрудников пожарно-спасательных служб будут следить за безопасностью масленичных гуляний в Московской области в предстоящие выходные. Об этом сообщил зампред областного кабмина Дмитрий Пестов, передает «Подмосковье сегодня».

Традиционные масленичные гуляния запланированы на 421 площадке. Запланировано в частности сожжение чучела Масленицы. На каждой из этих площадок 17 и 18 февраля будут дежурить сотрудники пожарно-спасательных подразделении областного главка МЧС и «Мособлпожспаса». Зампред добавл, что на всех площадках с организаторами проведены обучающие занятия и инструктажи по пожарной безопасности.