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Скворцова спасла пассажирку самолета

6 Марта 2019 в 10:54
Скворцова спасла пассажирку самолета

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала медицинскую помощь пассажирке самолета, летевшего рейсом Москва — Ташкент. Как сообщает ТАСС, гражданка Узбекистана резко почувствовала себя плохо – у нее заболел живот во время полета. Экипаж по громкой связи объявил, что требуется медик. На просьбу откликнулась Скворцова, которая на этом же самолета направлялась в Ташкент с двухдневным визитом.

Министр предложила заболевшей пассажирке медикаменты из своей аптечки, и женщине стало лучше, передает RT.

Это не первый раз, когда Веронике Скворцовой приходится оказывать помощь пассажирам в самолетах, напоминает Ura.ru. В частности, в 2016 году она помогла женщине, которой стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Нью-Йорк. Тогда министр летела в США, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН.   


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