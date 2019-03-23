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Скворцова рассказала, от чего чаще умирают мужчины в России

23 Марта 2019 в 10:47
Скворцова рассказала, от чего чаще умирают мужчины в России

Министр здравоохранения поставила задачу снизить мужскую смертность в России в течение пяти лет до 530 человек на 100 тысяч населения. Показатель был задекларирован на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», которое состоялось в пятницу в Саратове.

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», - заявила Скворцова.

В 70 процентах случаев причины смерти мужчин трудоспособного возраста ассоциированы с потреблением алкоголя, отметила министр. По ее мнению, изменить ситуацию в лучшую сторону возможно, создавая негативное отношение к алкоголю, в первую очередь, у подростков и молодых людей до 35 лет.

Она призвала участников совещания уделять повышенное внимание пациентам в возрасте 50-60 лет, которые чаще всего умирают из-за приобретенных заболеваний, в том числе на почве потребления алкоголя.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН объяснил, почему отрицательно оценивает инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о продаже алкоголя и табака только в специализированных магазинах.

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