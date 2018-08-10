Старейший советский скульптор умер на 100-м году в Москве

Народный художник СССР, скульптор Николай Никогосян умер в Москве в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в Российской академии художеств. Там назвали Никогосяна - крупнейшим мастером отечественной скульптуры. О времени и месте похорон информация поступит позднее.

Николай Никогосян появился на свет 2 декабря 1918 года в армянском селе Шаграр. В конце 30-ых годов прошлого века обучался в художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде, затем в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. В 1942 году был принят в Союз художников СССР. Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея.

Никогосян, в частности, автор декоративных фигур на фасаде высотного здания на Кудринской площади (бывшей площади Восстания) в Москве.