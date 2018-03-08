Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Скрипаль и его дочь находятся в коме

8 Марта 2018 в 01:04

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия после отравления в Солсбери находятся в коме, сообщает телеканал Sky News.

Также в коме находится пострадавший сотрудник полиции. Все жертвы инцидента в настоящее время в реанимации, передает RT.

Происшествие в Солсбери произошло 4 марта. Ведется расследование.

66-летний Сергей Викторович Скрипаль — военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник запаса Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2006 году был осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании, лишён воинского звания. С 2010 года, после обмена шпионами между Россией и США, живет в Великобритании.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.