Скрипаль и его дочь находятся в коме

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия после отравления в Солсбери находятся в коме, сообщает телеканал Sky News.

Также в коме находится пострадавший сотрудник полиции. Все жертвы инцидента в настоящее время в реанимации, передает RT.

Происшествие в Солсбери произошло 4 марта. Ведется расследование.

66-летний Сергей Викторович Скрипаль — военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник запаса Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2006 году был осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании, лишён воинского звания. С 2010 года, после обмена шпионами между Россией и США, живет в Великобритании.



