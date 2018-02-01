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СКР расследует дело против перевозчика президентских машин

1 Февраля 2018 в 10:46
СКР расследует дело против перевозчика президентских машин

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ОАО «Государственная авиакомпания “224-й летный отряд”». Организация занимается перевозками для первых лиц государства, в том числе, самолеты отряда транспортируют автомобили, входящие в кортежи руководства РФ.

По данным «Коммерсанта», отряд мог во много раз завышать цены на логистические услуги для «Рособоронэкспорта» с помощью фирмы-посредника. В результате хищений, которые по данным расследования совершались в период с 2010 по 2015 год, компания могла потерять порядка 2 млрд рублей.

«224-й летный отряд» существует с 1979 года, когда его создали для переброски грузов и личного состава для войны в Афганистане. В 1993 году отряд был перепрофилирован и стал заниматься воздушными перевозками по поручениям главы государства, сообщает Ura.ru

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