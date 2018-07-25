СКР пришел к выводу, что Александр III не был отравлен

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что результаты экспертизы опровергли версию об отравлении императора Александра III. Об этом глава СК РФ рассказал в интервью «Известиям». По его словам, была проведена химическая экспертиза волос императора, изъятых при эксгумации.

Бастрыкин отметил, что современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов и других вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. Результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении.

Чтобы прийти к окончательному выводу эксперты придут после проведения двух повторных экспертиз, в том числе, антропологическая, автороведческая и историко-архивная.

Добавим, что каждая из них занимает много времени, ведь следователи изучают порядка двух тысяч документальных первоисточников. Ранее СКР идентифицировал останки последнего русского царя Николая Второго и его семьи. Они были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года под Екатеринбургом. Сейчас на месте Ганина яма расположен мемориальный комплекс и несколько церквей.