СКР хотят заставить расследовать убийство еще 4 русских царей

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовные дела об убийствах царей Ивана VI, Петра III, Павла I и Федора II.

Как пояснил парламентарий в интервью «360», раз уж следователи работают над делом об убиении царской семьи Николая II, то нужно действовать последовательно.

Рашкин при этом считает, что выяснение причин гибели царей — вопрос исторический, а не юридический. А советская власть, Ленин и партия большевиков «притянуты за уши» к расстрелу царской семьи.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев опубликовал фотографию с отказом Следственного комитета возбуждать уголовное дело по запросу депутата. Однако Валерий Рашкин признался, что его это не остановит.

Напомним, царская семья, причисленная к лику святых, была расстреляна в Ганиной яме под Екатеринбургом в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.