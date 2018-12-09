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Скотленд-Ярд ищет «русский след» в смертях Перепеличного и Янга

9 Декабря 2018 в 17:19
Скотленд-Ярд ищет «русский след» в смертях Перепеличного и Янга

Британская полиция расследует причастность России к гибели в 2012 году предпринимателя Александра Перепеличного, а также бизнесмена Скотта Янга, который скончался в 2014-м. Об этом сообщили в воскресенье британские СМИ.

По информации The Sunday Times, сотрудники Скотленд-Ярда, занимавшиеся расследованием отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, получили новые данные и не исключают, что целью российских киллеров могли стать и другие люди.

Источник издания сообщил, что наибольшую заинтересованность у британской полиции вызвала смерть Перепеличного и гибель Янга, которые «выглядят очень подозрительно».

Напомним, 44-летний предприниматель Александр Перепеличный был обнаружен мертвым неподалеку от своего особняка в городке Уэйбридж на юго-востоке Англии 10 ноября 2012 года. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Позже поползли слухи, что бизнесмена отравили.

52-летний Скотт Янг погиб в 2014 году. Изначально полиция не трактовала его смерть как «подозрительную». Правоохранители посчитали, что разорившийся шотландский магнат покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна, пишет ТАСС.

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