«Скорее сами уничтожат, чем отдадут». Пресса США о невозможности завоевать РФ

Россия вошла в список из пяти стран, которые невозможно завоевать, по версии американского портала We are the Mighty, сообщает. В списке также указаны США, Афганистан, Китай и Индия.Американские журналисты пишут, что не только суровая зима может помешать потенциальным завоевателям покорить Россию, хотя это, конечно, является немаловажной причиной. Авторы материала подчеркивают, что на территории страны действуют 11 часовых поясов, а также представлен каждый вид климата.«В случае нападения, России не нужно ничего показывать и ее легендарная выносливость может реально расцвести, особенно в середине морозной русской зимы. Завоевание России, как знает любой студент исторического факультета, ужасно сложный процесс. Когда Наполеон напал на страну в 1812 году, с российской стороны были жертвы, однозначно, но что на самом деле пострадало, так это российские города, фермы и другая инфраструктура — все уничтоженное россиянами. Да, именно так, россияне скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее захватчику. Так что каждому завоевателю необходимо помнить, что им придется воевать с каждым отдельным россиянином во всех 11 часовых поясах», — пишет портал We are the Mighty.Более того, авторы предполагают, что к защите России подключатся и многие пост-советские республики, которые остаются верными Москве. Так что вместе с климатом, протяженностью страны и отвагой народа, завоевать Россию очень и очень трудно, пишут американские СМИ.