Скончался тележурналист Виктор Любовцев

В возрасте 84 лет скончался советский и российский тележурналист, политобозреватель, медиаменеджер, лауреат Государственной премии СССР, член Международной академии телевидения и радио, заслуженный работник культуры Виктор Любовцев, передает РИА «Новости».

Викто Ильич родился 13 мая 1933 года в Ефремове (ныне Тульская область). Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (славянское отделение).

В 1955 году пришёл в медиаотрасль (радиожурналист в редакции «Последних известий» Всесоюзного радио).

С 1965 года по 1970 год — заведующий корреспондентским пунктом Советского радио и телевидения в Польше.

В 1973 году пришёл в программу «Время».

С 1977 года по 1983 год — главный редактор программы «Время». В постсоветские годы - заместитель генерального директора, директор дирекции информационного вещания ОАО «ACT».



