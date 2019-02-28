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Скончался сценарист фильма «Земля Санникова»

28 Февраля 2019 в 18:41
Скончался сценарист фильма «Земля Санникова»

Сценарист, драматург и член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев скончался в возрасте 84 лет. Как сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ, Гильдия кинодраматургов выражает соболезнования родным и близким Владислава.

Сценарист родился 12 февраля 1936 года в селе Пирогово Мытищенского района Московской области. В 1967 году он закончил сценарное отделение ВГИК, получив специальность кинодраматург. На счету Федосеева работа над такими картинами, как «Земля Санникова», «Легенда древних гор», «А человек играет на трубе» и «Подарок черного колдуна». Всего за свою жизнь он написал сценарии к 14 фильмам.

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