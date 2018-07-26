Скончался режиссер документального кино Игорь Беляев

Режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств России, профессор, руководитель мастерской режиссуры Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, член Союза журналистов, член Союза кинематографистов, член Академии Российского телевидения «ТЭФИ», член киноакадемии «НИКА», член Евразийской Академии телевидения и радио, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, призер многих международных фестивалей Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни, сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ. Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00.

Беляев окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища им. Б.В. Щукина. В 1953-1954 годах – следователь Хабаровской краевой прокуратуры.

В 1954 году играл на сцене Хабаровского драматического театра.

В 1955 году – ассистент режиссера Московской студии научно-популярных фильмов.

С 1957 года – старший редактор Молодежной редакции, после 1959 года – сценарист и режиссер.

С 1968 года – режиссер, а затем в течение десяти лет являлся художественным руководителем документальной студии творческого объединения «ЭКРАН». Автор более ста фильмов.

Наиболее известные из ранних (1958–1989): «Кратчайшее расстояние», «Весенний дождь», «Сахалинский характер», «Путешествие в будни», «Летопись полувека. Год 1946», «Ярмарка», «Этот удивительный спорт», «Шахтеры», «Частная хроника времен войны», «Русское поле», «Деревенские повести», «Егор Иваныч», «Стратегия победы», «Процесс», «Приглашение к празднику»; из фильмов 90-х: «Человек или Дьявол» (о Сталине), «Русская трагедия» (о восстании моряков Балтфлота). Особое место занимают фильмы о войне: «Священная война» (24 серии о Великой Отечественной войне); «Дорога в ад», «Собачий вальс», «Вся война», «Операция без названия», «Опаснее врага» (5 фильмов о первой чеченской войне); «Настоящая война» (3 фильма о второй чеченской войне), «Кавказский крест» (5 серий).

Автор книг: «Спектакль без актера», «Введение в режиссуру», «Спектакль документов. Откровения телевидения» и др.