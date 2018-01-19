Скончался раненый в перестрелке одесский полицейский

30-летний полицейский Сергей Пригарин, тяжело раненный в ходе спецоперации по задержанию преступника в Одессе, скончался в больнице, сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сегодня в центре Одессы произошла перестрелка. В квартиру к Валентину Дорошенко пришел гость – ранее судимый гражданин Пинин. Хозяин и гость поскандалили, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и застрелил его. Прибывшие участковый и 2 оперативника из Приморского отдела полиции получили ранения от Дорошенко. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый – в грудь.

После этого был вызван спецназ, который ликвидировал Дорошенко, передает АСН.