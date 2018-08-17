Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

Скончался предпоследний маршал Корейской народной армии КНДР

17 Августа 2018 в 22:23
Скончался предпоследний маршал Корейской народной армии КНДР

Маршал Корейской народной армии КНДР Ким Ен Чхун скончался в возрасте 82 лет, передает «Синьхуа».

Член ЦК Трудовой партии Кореи, депутат Верховного народного собрания КНДР и генеральный советник Министерства народных вооруженных сил скончался от острого инфаркта миокарда. Военное образование получил в революционной школе Мангёндэ, Военном университете им. Ким Ир Сена и затем в СССР, в военной академии им. Фрунзе в Бишкеке (Киргизская ССР). 

В 2007-2014 годах он занимал пост заместителя председателя Национальной комиссии обороны КНДР. В 2016 году Ким Ен Чхуну было присвоено звание маршала Корейской народной армии.

Государственный похоронный комитет возглавил Ким Чен Ын.

Единственным маршалом Корейской народной армии КНДР остался Хён Чхоль Хэ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.