Скончался предпоследний маршал Корейской народной армии КНДР

Маршал Корейской народной армии КНДР Ким Ен Чхун скончался в возрасте 82 лет, передает «Синьхуа».

Член ЦК Трудовой партии Кореи, депутат Верховного народного собрания КНДР и генеральный советник Министерства народных вооруженных сил скончался от острого инфаркта миокарда. Военное образование получил в революционной школе Мангёндэ, Военном университете им. Ким Ир Сена и затем в СССР, в военной академии им. Фрунзе в Бишкеке (Киргизская ССР).

В 2007-2014 годах он занимал пост заместителя председателя Национальной комиссии обороны КНДР. В 2016 году Ким Ен Чхуну было присвоено звание маршала Корейской народной армии.

Государственный похоронный комитет возглавил Ким Чен Ын.

Единственным маршалом Корейской народной армии КНДР остался Хён Чхоль Хэ.