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Скончался Почетный гражданин Санкт-Петербурга, Олимпийский чемпион, скульптор Юрий Тюкалов

20 Февраля 2018 в 01:10

19 февраля в возрасте 87 лет скончался двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер по академической гребле, художник, скульптор, почётный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Тюкалов.

В детстве был участником обороны Ленинграда, в 1942 году награждён медалью «За оборону Ленинграда». Позднее был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».

Успех Юрия Тюкалова в гонках одиночек стал одной из сенсаций хельсинкских Олимпийских игр 1952 года. Одновременно с золотой медалью чемпиона ему вручили и высшую награду гребного клуба Финляндии.

Тюкалов — автор скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота. Панно работы Тюкалова установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

О дате прощания и месте похорон Юрия Тюкалова будет сообщено позднее.


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