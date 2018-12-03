Скончался писатель Андрей Битов

Андрей Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Почётный член Российской академии художеств, Член Союза писателей СССР. Писатель считается одним из зачинателей постмодернизма в русской литературе. Среди его книг такие произведения, как «Дни человека», «Пушкинский дом» и «Новый Гулливер».
Ранее НСН сообщила, что 41-й президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он официально вступил в должность президента США 20 января 1989 года. На его президентство пришелся распад Варшавского договора и СЭВ, крушение Берлинской стены и распад СССР. В 1989 году он отдал приказ о военном вторжении в Панаму, а в 1991 году, когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне».