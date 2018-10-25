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Скончался писатель Анатолий Гладилин

25 Октября 2018 в 10:17
Скончался писатель Анатолий Гладилин

Советский писатель Анатолий Гладилин скончался во Франции. Ем убыло 83 года. Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный редактор литературного журнала «Знамя» Сергей Чупринин, сообщают « Известия».

Напомним, Чупринин родился в Москве, после выхода в свет резонансной «Хроники времён Виктора Подгурского» ему пришлось уехать из СССР во Францию, где он прожил 42 года. Всего перу Чупринина принадлежат 30 произведений, пишет Газета.ру.

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН предположил, что у известного французского шансонье Шарля Азнавура, который скончался 1 октября, не было врагов.

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