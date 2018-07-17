Скончался певец Игорь Браславский

17 июля после продолжительной болезни на 60-м году жизни скончался Игорь Браславский, лауреат международного конкурса в Сопоте 1992 года, заслуженный артист Российской Федерации, солист группы «Доктор Ватсон» (1994-2004). Об этом сообщил поэт Александр Шаганов. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского по классу валторны. Окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Работал в ВИА «Вдохновение», «Фантазия», «Надежда», «Кинематограф», «Голубые гитары», в театре «Музыка» под руководством Игоря Гранова. С 1994 по 2004 годы — солист группы «Доктор Ватсон».

Автор гимна к Всемирным юношеским играм, которые прошли в Москве в 1998 году. Автор музыки к кинокомедии «Святое дело».



