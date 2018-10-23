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Скончался один из основателей бренда Benetton

23 Октября 2018 в 13:00
Скончался один из основателей бренда Benetton
ФОТО: AP

Один из основателей модного бренда Benetton Джильберто Бенеттон скончался в Италии на 78-ом году жизни. Он был средним братом в семье и управлял компанией Benetton Group до 2012 года. За несколько дней кончины его госпитализировали, причиной тому стала пневмония. Задолго до этого Бенеттон болел, сообщает « Русская планета».

Напомним, состояние Бенеттона оценивается 2,7 миллиардами долларов. Это позволило ему занять 12-ое место в рейтинге самых богатых итальянцев.

Ранее стало известно о кончине оперной дивы Монсеррат Кабалье. В свою очередь, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в эфире НСН рассказал, что она была лучшей в своём деле.

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