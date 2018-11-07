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Скончался обладатель «Оскара» композитор Франсис Ле

7 Ноября 2018 в 22:41
Скончался обладатель «Оскара» композитор Франсис Ле

Лауреат «Оскара» за музыку к фильму «История любви» французский композитор Франсис Ле скончался в возрасте 86 лет, передает РИА «Новости».

Музыкальную карьеру начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов, в том числе Эдит Пиаф.

Известность приобрёл в начале 1960-х годов как кинокомпозитор. Из 60 написанных Леем саундтреков наиболее популярна музыка к таким кинофильмам, как «Мужчина и женщина» (номинировался на премию «Золотой глобус» за лучшую музыку в 1967 году), «Пассажир дождя», «История любви» и другим. Долго и плодотворно сотрудничал с режиссёром Клодом Лелюшем.

Сочинил множество песен для Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд.

Ранее НСН сообщала, что известный французский шансонье, поэт, композитор и актер армянского происхождения Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своём доме на юге Франции.

За свою творческую карьеру Азнавур создал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала «Time» и CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

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