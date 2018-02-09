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Скончался народный художник России Василий Руднев

9 Февраля 2018 в 22:38

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался уроженец Новосибирской области, советский и российский художник, профессор, народный художник России Василий Филиппович Руднев.

Окончил Ленинградскую среднюю художественную школу.

С 1 сентября 1949 года обучался на живописном факультете Ленинградского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина под руководством Б. В. Иогансона. В 1955 году защитил на отлично дипломную работу «Передвижная выставка в колхозе», получив квалификацию художника живописи.

Длительное время в качестве профессора преподавал в ВАХ (мастерская В. В. Соколова).

5 апреля 2009 года получил звание народного художника России.

Похороны пройдут в воскресенье на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.


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