Скончался народный художник России Василий Руднев

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался уроженец Новосибирской области, советский и российский художник, профессор, народный художник России Василий Филиппович Руднев.

Окончил Ленинградскую среднюю художественную школу.

С 1 сентября 1949 года обучался на живописном факультете Ленинградского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина под руководством Б. В. Иогансона. В 1955 году защитил на отлично дипломную работу «Передвижная выставка в колхозе», получив квалификацию художника живописи.

Длительное время в качестве профессора преподавал в ВАХ (мастерская В. В. Соколова).

5 апреля 2009 года получил звание народного художника России.

Похороны пройдут в воскресенье на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.



