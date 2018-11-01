Скончался народный артист России Владимир Тютюнник

На 65-м году жизни в Уссурийске от инфаркта скончался народный артист РФ, актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Григорьевич Тютюнник.



Тютюнник родился 12 октября 1954 года в Кировограде.

Окончил Тюменский государственный институт искусств. Служил в Уссурийском театре Дальневосточного (ныне - Восточного) военного округа с 1975 года, где сыграл более 200 ролей.Снялся в роли генерала американской армии в международном телесериале «Корейская война». В 2004 году снялся в 6-серийном сериале «Спец» в роли милиционера.С 1990 года — педагог театрального отделения Приморского краевого училища культуры, преподавал все театральные дисциплины — режиссуру, мастерство актёра, сценические движения, грим, речь.