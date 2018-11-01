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Скончался народный артист России Владимир Тютюнник

1 Ноября 2018 в 23:11
Скончался народный артист России Владимир Тютюнник
На 65-м году жизни в Уссурийске от инфаркта скончался народный артист РФ, актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Григорьевич Тютюнник. 

Тютюнник родился 12 октября 1954 года в Кировограде.
Окончил Тюменский государственный институт искусств. Служил в Уссурийском театре Дальневосточного (ныне - Восточного) военного округа с 1975 года, где сыграл более 200 ролей.
Снялся в роли генерала американской армии в международном телесериале «Корейская война». В 2004 году снялся в 6-серийном сериале «Спец» в роли милиционера. 
С 1990 года — педагог театрального отделения Приморского краевого училища культуры, преподавал все театральные дисциплины — режиссуру, мастерство актёра, сценические движения, грим, речь.
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