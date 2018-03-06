Скончался народный артист России, режиссер Отар Джангишерашвили

На 75-м году жизни в Волгограде скончался режиссёр театра, Народный артист России Мириан (Отар) Иванович Джангишерашвили.

Джангишерашвили родился 29 июля 1943 года в Гори.

С сентября 1960 по февраль 1963 года учился в Государственном театральном институте имени Руставели.

В 1966 году, после прохожения срочной службы в армии, продолжил учёбу в государственном театральном институте имени Карпенко-Карого в Киеве.

В 1971 году окончил Государственный институт театрального искусства, в 1975 году — Высшие режиссёрские курсы имени Луначарского в г. Москве.

С 1972 года — режиссёр-постановщик драмы театра имени Пушкина в Москве.

С 1973 года — режиссёр Ульяновского областного драматического театра.

С 1975 года — режиссёр-стажер в Государственном Академическом Малом театре СССР, г. Москва.

В 1975 году работает в Одесском театре оперетты.

С 1977 году — Главный режиссёр Государственного Русского драматического театра Карельской АССР.

В 1985—1988 годах - художественный руководитель и главный режиссёр Горьковского академического драматического театра им. М. Горького.

В 1988 году основал Волгоградский Новый Экспериментальный театр (НЭТ)

С 1997 года — профессор кафедры актёрского мастерства и режиссуры Волгоградского государственного института искусств и культуры.

С 2005 года является председателем Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Отар Джангишерашвили - академик Международной академии театра, Народный артист России, кавалер Ордена Почета, Заслуженный деятель искусств РФ, Почетный гражданин Волгоградской области, Заслуженный деятель республики Карелия, Лауреат государственной премии им. К. Станиславского, Лауреат премии Правительства РФ им.Ф. Волкова, Лауреат премии им. И. Смоктуновского, Лауреат премии «Золотой витязь», Лауреат премии Ленинского комсомола.



