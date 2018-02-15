Скончался лидер оппозиции Зимбабве

Лидер ведущей оппозиционной партии Зимбабве «Движение за демократические перемены» Морган Цвангираи скончался в возрасте 65 лет в ЮАР после долгой борьбы с раком, сообщил заместитель председателя этой партии Элиаса Мудзури.

Цвангираи в первом туре президентских выборов в Зимбабве 29 марта 2008 года набрал 47,9 % голосов, а действующий президент Роберт Мугабе — 43,2 %. 6 июня 2008 года был арестован и препровождён в полицейское управление Эсигодини, затем отпущен на свободу. Ранее он также был задержан, но отпущен после звонка президента ЮАР Табо Мбеки. Видимо этот арест не прошел без последствий. За несколько дней до второго тура президентских выборов, который должен был состояться 27 июня 2008 года, Цвангираи неожиданно снял свою кандидатуру (хотя по закону уже не имел на это права), мотивируя свое решение запугиванием, ссылаясь на запугивание и преследование своих сторонников. В итоге уже на безальтернативной основе во втором туре победил Р. Мугабе, набрав 85,5% голосов. 10 июля 2008 года Совет Европейского союза принял решение о расширении санкций против зимбабвийских политиков и бизнесменов. В сентябре 2008 года политические партии Зимбабве заключили при посредничестве ЮАР Глобальное политическое соглашение, предусматривавшее проведение всеобщих выборов в течение 2-х лет, а также создание коалиционного правительства. 11 февраля 2009 года Цвангираи назначен премьер-министром, возглавив коалиционное правительство со сторонниками Мугабе.

6 марта 2009 года автомобиль Цвангираи попал в аварию на трассе в Хараре, его жена Сьюзен погибла, а сам он был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

5 апреля 2009 года Моргана Цвангираи постигло новое несчастье — его внук Шон утонул в бассейне особняка, принадлежащего семье премьер-министра.

На президентских выборах в 2013 году в третий раз выставил свою кандидатуру (от партии «Движение за демократические перемены») на пост президента, однако вновь потерпел поражение.

В результате парламентских выборов партия Цвангираи потерпела сокрушительное поражение, набрав лишь 25% голосов избирателей. Помимо этого, по новой конституции Зимбабве должность премьер-министра была упразднена и 11 сентября 2013 года Цвангираи был вынужден уйти в отставку, сохранив за собой лишь депутатское кресло.

Поздно вечером 15 ноября 2017 года в связи с военным переворотом Цвангираи вернулся в Хараре из России, где лечился от рака.



