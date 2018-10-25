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Скончался конструктор Вахтанг Вачнадзе

25 Октября 2018 в 23:24
Скончался конструктор Вахтанг Вачнадзе

Советский и российский конструктор ракетной техники, участвовавший в программах создания пилотируемых кораблей «Восток», «Восход» и «Союз», а также орбитальной станции «Мир» и грузового корабля «Прогресс» Вахтанг Вачнадзе умер на 90-м году жизни, сообщает ТАСС.

Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе родился 20 июня 1929 года в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе. В 1953 году принят на должность мастера в двигательный цех опытного завода № 88 подмосковного Калининграда. В 1965 году стал главным инженером завода.

В 1974 году назначен начальником 3-го Главного управления Министерства общего машиностроения. С 1977 по 1991 год — Генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергия».

В 1960 году за участие в работах по достижению второй космической скорости, облёту Луны и фотографированию её обратной стороны получил Ленинскую, а в 1989 году за участие в создание станции «Мир» — Государственную премии. С 1977 по 1991 год — председатель Совета директоров Калининграда и депутат Московского областного Совета народных депутатов.

Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Ранее НСН сообщала о смерти советника генерального директора ПАО «Ил» Вадима Кучерова на 78-м году жизни в результате тяжелой болезни. Кучеров внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения. Под его руководством было налажено производство уникальных крыльев для самых крупных в мире транспортных самолетов Ан-124 и Ан-225, а также выпуск Ил-76, Ил-78, Ил-114.

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