Скончался художник Оскар Рабин

В Париже на 91-м году жизни скончался Оскар Яковлевич Рабин — российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово», организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки» (1974).



В 1978 году специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства и выслан за границу. Живет в Париже. Советское гражданство Оскару Рабину вернули в 1990 году.



25 февраля 2013 года президент Российской академии художеств Зураб Церетели наградил Оскара Рабина орденом «За служение искусству».

Работы Оскара Рабина находятся в собраниях многих музеев мира, однако, по словам мастера, «признание на родине важнее всего».

