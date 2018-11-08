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Скончался художник Оскар Рабин

8 Ноября 2018 в 00:28
Скончался художник Оскар Рабин

В Париже на 91-м году жизни скончался Оскар Яковлевич Рабин  — российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово», организатор всемирно известной «Бульдозерной выставки» (1974).

В 1978 году специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства и выслан за границу. Живет в Париже. Советское гражданство Оскару Рабину вернули в 1990 году. 

25 февраля 2013 года президент Российской академии художеств Зураб Церетели наградил Оскара Рабина орденом «За служение искусству».
Работы Оскара Рабина находятся в собраниях многих музеев мира, однако, по словам мастера, «признание на родине важнее всего».

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