Скончался грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе

В Тбилиси на 84-м году жизни скончался актер, режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

Обстоятельства смерти, а также дата прощания с Цуладзе и место погребения пока не разглашаются.

Цуладзе родился в Батуме в 1935 году. В 1961 году Цуладзе окончил ВГИК, где учился у Довженко и Чиаурели. После этого он стали актером и режиссером «Грузия-фильм».

Зрителям Баадур Цуладзе знаком по фильмам «Приключение Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего на сего счету больше 90 ролей в кино и 10 кинолент, в которых он выступил режиссером, пишет ТАСС.





