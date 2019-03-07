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Скончался гитарист Queen

7 Марта 2019 в 12:11
Скончался гитарист Queen

Умер экс-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил в Facebook барабанщик группы Роджер Тейлор. Он рассказал, что был знаком с ним будучи еще школьником. А впервые познакомился с ним как музыкантом, когда тот играл в группе The Individuals.

«Он всегда звучал здорово. Покойся с миром», — цитирует «Свободная пресса» Тейлора.

Майкл Гроуз был гитаристом Queen в 1970 году. Он участвовал в концертах коллектива в течение нескольких месяцев, сообщает Ura.ru. Затем он покинул группу, заявив, что устал и хотел бы заняться чем-то другим.

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