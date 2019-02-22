Скончался генерал Валерий Московченко

Сегодня на 70-ом году, ушёл из жизни директор Департамента по военному образованию и делам казачества, директор Военного института ЮРГПУ(НПИ), доктор экономических наук, кандидат военных наук, профессор, генерал-лейтенант запаса Валерий Московченко.

Валерий Михайлович родился в 1949 году в г. Котельниково Волгоградской области, в 1966 году поступил в Вольское высшее военное училище тыла. В 1969 году окончил его, был назначен командиром взвода по подготовке младших специалистов для служб тыла. В 1970 году назначен командиром учебной роты. С 1972-1975 годах обучался в Военной академии тыла и транспорта. В 1988 году направлен в 40 армию (Афганистан) на должность начальника штаба тыла. В 1990 году окончил Военную академию Генерального штаба. Назначен начальником тыла – заместителем командующего 38 армии. В 1993 году назначен заместителем командующего Северо-Кавказским ВО по тылу.

Участвовал в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе.

С 2000 по 2009 годы Московченко занимал должность начальника академии тыла и транспорта им. генерала армии А.В. Хрулёва. С 2010 года профессиональная судьба Валерия Михайловича Московченко была неразрывно связана с Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ) имени М.И. Платова.

Генерал-лейтенант был награжден орденами: Мужества, «За военные заслуги», Красной звезды, «За службу Родине» 3 степени, Почета, 2 иностранными орденами, 50 медалями и именным оружием.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.