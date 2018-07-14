Скончался фигурант дела «Кировлеса»

13 июля умер 43-летний предприниматель Пётр Офицеров, осуждённый по делу компании «Кировлес», сообщила его адвокат Светлана Давыдова на своей странице в Facebook.

В 2013 году Навальный и бывший глава Вятской лесной компании Офицеров были приговорены к пяти и четырём годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Позднее приговор был отменён.

18 июля 2017 года Никулинский суд Москвы постановил взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева 2,1 млн рублей в пользу компании «Кировлес».

9 июля 2018 года стало известно, что Офицеров попал в больницу из-за сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы. Вероятно причиной смерти называется инсульт.

О дате, времени, месте прощания семья Петра Офицерова проинформирует позже.

У Офицерова осталась вдова и пять детей.





Офицеров - автор популярной книги о работе с розничными сетями в России — «Поставщик: организация эффективной работы с сетевыми магазинами», ряда исследований по проблемам и специфики взаимодействия поставщиков с розничными сетями в России. Генеральный директор консалтинговой компании «Real Work Management».

Офицеров был преподавателем Государственной академии специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС, с августа 2012 года — Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ) по курсам «Стратегический менеджмент» и «Теория организаций», автор одного из первых академических курсов «Управление продажами», членом экспертного совета Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции в сфере розничной торговли. Он опубликовал более 45 статей в деловой прессе в России и за рубежом по тематике взаимодействия с сетевыми магазинами.