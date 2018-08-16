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Скончался экс-премьер Индии

16 Августа 2018 в 20:15
Скончался экс-премьер Индии

Лечение бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи не принесло результатов, и сегодня он скончался в Нью-Дели в возрасте 93 лет, передает «Синьхуа».

11 июня этого года А.Ваджпаи поступил во Всеиндийский институт медицинских наук. После нескольких недель состояние А.Ваджпаи стабилизировалось, однако через несколько дней внезапно ухудшилось.

Атала Бихари Ваджпаи родился 25 декабря 1924 года в Гвалиоре (в те годы — столица одноимённого княжества, ныне — в штате Мадхья-Прадеш). Выходец из касты брахманов.

Один из виднейших индийских политиков конца XX века.

В 1968—1973 годах - президент организации Раштрия сваямсевак сангх. Впервые избран в парламент Индии в 1957 году. Министр иностранных дел в марте 1977 — июле 1979 г. В 1980—1984, 1993—1996 — лидер парламентской фракции Бхаратия Джаната Парти (БДП). Лидер оппозиции в Лок Сабха 11-го созыва. В 1996 году после победы БДП стал премьер-министром, переизбран в 1998.

13 октября 1999 года вместе с НДА образовал парламентское большинство.

Проводил рыночные реформы, политику по преодолению бедности и росту ВВП (он был при нем в рамках 7-8%) и пытался провести мирные переговоры с Пакистаном после обострения ситуации в конце 1990-х годов.

Во время премьерства Ваджпаи Индия провела первые ядерные испытания на полигоне в штате Раджастхан.

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