Скончался экс-губернатор Смоленской области

Сегодня умер бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков.



Родился 20 ноября 1942 года в д. Соколово Смоленского района Смоленской области.

Окончил ПТУ по специальности «столяр-краснодеревщик», Смоленский вечерний авиационный техникум в 1968 году, Ленинградский институт авиационного приборостроения (заочно) в 1975 году.

Работал столяром, шофером, слесарем, огранщиком алмазов. С 1968 по 1979 год — мастер, инженер-технолог, инженер-конструктор, главный инженер завода малогабаритных вычислительных машин, избирался секретарем парткома завода.

С 1979 по 1982 год — председатель исполкома Совета депутатов Промышленного района г. Смоленска.

С 1983 года — заместитель директора, с 1986 по 1993 год — директор Смоленского завода холодильников (АО «Айсберг»).

Избирался депутатом районного, городского и Смоленского областного Советов.

С 11 апреля 1993 года по 1998 год губернатор Смоленской области. В декабре 1993 года был избран в Совет Федерации. С 1995 года участвовал в движении «Наш дом — Россия», избирался членом регионального и федерального советов, членом Политсовета НДР. С января 1996 года по май 1998 года по должности являлся членом Совета Федерации РФ второго созыва, был заместителем председателя Комитета по делам СНГ.



