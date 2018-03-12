Скончался «бухгалтер Освенцима»

Бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», умер в возрасте 96 лет в больнице, сообщает «Интерфакс».

В 2015 году суд города Люнебурга приговорил Гренинга к четырем годам тюремного заключения, признав его виновным в «соучастии в убийстве» в 300 тысячах случаях. 30 декабря 2017 года суд в Германии приговорил к четырем годам тюрьмы 96-летнего Оскара Грёнинга

Прокуратура утверждает, что Гренинг в Освенциме был своеобразным «бухгалтером»: он собирал и пересчитывал деньги убитых узников.

В последнее время Гренинг вел нормальную жизнь человека из среднего класса в благоустроенном мире аккуратных кирпичных домов в маленькой деревне на Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии. Он располагал небольшим комфортным автомобилем и пенсией в размере около 3 тысячи евро в месяц. В его комнате была кровать, стол, компьютер, книжный шкаф с книгами о нацизме и библией, и картонные коробки с копиями заметок и видеоролико. Гренинг любил свой ухоженный сад, кормит прилетающих туда птиц, и когда в его почтовом ящике появилось гнездо, он нашёл одного птенца погибшим от того, что кто-то выстрелил из пистолета, и чуть и не заплакал.







