Скончался Белисарио Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур умер в Боготе, передает РИА «Новости». Патриарху колумбийской политики было 95 лет.

Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии и рядом других повстанцев. В 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня. На его правление также выпала крупнейшая атака повстанцев из движения «М-19» на дворец правосудия в Боготе в ноябре 1985 года.

Ранее сообщалось, что Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Джордж Буш-старший не был выдающимся лидером. Американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак». Такое мнение высказал в эфире НСН российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута.