Суббота
08 декабря
USD 66.92
EUR 76.08
Горячие новости

Скончался Белисарио Бетанкур

8 Декабря 2018 в 00:48
Скончался Белисарио Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур умер в Боготе, передает РИА «Новости». Патриарху колумбийской политики было 95 лет. 

Бетанкур занимал пост главы Колумбии в 1982-1986 годах. Именно на период его правления пришлось начало поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта с Революционными вооруженными силами Колумбии и рядом других повстанцев. В 1984 году даже были подписаны первые договоренности о прекращении огня. На его правление также выпала крупнейшая атака повстанцев из движения «М-19» на дворец правосудия в Боготе в ноябре 1985 года.

Ранее сообщалось, что Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Джордж Буш-старший не был выдающимся лидером. Американцы запомнят его только по «невторжению в Ирак». Такое мнение высказал в эфире НСН российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.