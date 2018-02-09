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Скончался артист, сыгравший в фильмах «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо»

9 Февраля 2018 в 00:09

Как стало известно НСН, 7 февраля в возрасте 61 года скончался известный советский и российский актёр театра и кино, поэт, композитор и сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов, представитель старинной цыганской династии Бузылёвых, заслуженный артист России Дмитрий Михайлович Бузылёв-Крэцо.

Известность актеру принесли роли в фильмах «Табор уходит в небо», «Сибириада», «Очи чёрные», «Жестокий романс», «Мой ласковый и нежный зверь», «Возвращение Будулая», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

В октябре прошлого года появилась информация, что Дмитрий Бузылёв-Крэцо был госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник из-за осложнений после панкреатита. Причиной срочной госпитализации стали осложнения после панкреатита. Актер был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.


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