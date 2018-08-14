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Скончался актер, сыгравший в «Каменской» и «В августе 44-го»

14 Августа 2018 в 23:55
Скончался актер, сыгравший в «Каменской» и «В августе 44-го»

14 августа умер Народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко.

Он родился 16 марта 1946 года в городе Молодечно. В 1969 году окончил актёрский факультет Белорусского театрального-художественного института (курс Д.Орлова). С 1969 по 1971 годы служил в Брестском областном драматическом театре.
С 1971 года - в составе Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2005-2009 годах возглавлял театр. Доцент Академии искусств, преподавал на театральном факультете.
Снимался в фильмах «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «Журов-2», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера», «ПираМММида» и многих других.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

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