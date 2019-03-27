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Скончался актер и режиссер Эрекле Бадурашвили

27 Марта 2019 в 22:20
Скончался актер и режиссер Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси.

Бадурашвили - автор фильмов «Автопортреты», «Праздник греха», «Тбилиси - мой дом», «Еще одна грузинская история». Снялся в фильме «Поезд».

В последнее время режиссер работал над новым фильмом «Мост», передает РИА «Новости».

Накануне на 88-м году жизни в Тбилиси скончался известный грузинский и советский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. В последние месяцы артист тяжело болел. Мгалоблишвили сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах, включая российских. Одной из его самых известных ролей в кино была роль графа Калиостро в ленте «Формула любви» Марка Захарова. Также зрители полюбили работы Мгалоблишвили в фильмах «Катала», «По имени Барон», «Диверсант» и «Спецназ».

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