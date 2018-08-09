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Скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

9 Августа 2018 в 20:13
Скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

9 августа ушел из жизни Дмитрий Владимирович Брусникин. Ему было 60 лет.

Окончил Школу-студию МХАТ в 1982 году (курс Олега Ефремова) и был принят в труппу Художественного театра.

Много снимался в кино, играл и ставил спектакли в театрах.

Преподовал в Школе-студии МХАТ с 1993 года. В 1999 году вместе со своим однокурсником Р. Козаком набрал курс в качестве руководителя курса. Это был блистательный курс. Среди его выпускников Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина, Юрий Квятковский, Анастасия Скорик, заявившие о себе громко и талантливо. В 2007 году выпустил еще один курс, на котором поставил спектакль «Пьеса без названия» («Платонов»), получивший премию «Золотой лист» за лучший актерский ансамбль в дипломных спектаклях. И в этом же году набрал новый курс опять вместе с Романом Козаком. С 2006 года Дмитрий Брусникин - профессор.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получивший известность как «Мастерская Дмитрия Брусникина», в полном составе был принят в московский драматический театр «Человек»; сам Дмитрий Брусникин был назначен на должность заместителя художественного руководителя этого театра.

В мае 2018 года Брусникин стал художественным руководителем театра «Практика».

В 2009 году присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РФ».

В 2013 году был удостоен премии Олега Табакова — «За возвращение на сцену Художественного театра искусства одного из самых глубоких и оригинальных драматургов современности — Людмилы Петрушевской („Он в Аргентине“)». Лауреат Премии Москвы 2015 году в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство» («За многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке актёров»).

В 2015 году стал лауреатом премии журнала «Сноб» «Сделано в России — 2015» в номинации «Театр» за успехи в образовании и выпуске курса в Школе-студии МХАТ.

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