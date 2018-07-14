Скончалась вдова Фрэнка Синатры

Первая жена певца и актёра Фрэнка Синатры Нэнси, скончалась в возрасте 101 года. Об этом в твиттере сообщила их дочь, певица Нэнси Синатра.

Фрэнк Синатра женился на Нэнси в феврале 1939 года.

В совместном браке у них родились Нэнси Синатра, Фрэнк Синатра-младший и Тина Синатра, передает RT.

Фрэнсис Альберт Синатра (12 декабря 1915 — 14 мая 1998) — американский певец (крунер), актёр, кинорежиссёр, продюсер и шоумен. Одиннадцать раз становился лауреатом премии «Грэмми». Славился романтическим стилем исполнения песен и «бархатным» тембром голоса. Синатра был женат несколько раз.



