Скончалась режиссер «Энтропии» Мария Саакян

Режиссер Мария Саакян скончалась 28 января в возрасте 37 лет, об этом написал на своей страничке в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Он сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком… Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины.

Светлая память...соболезнования близким...», - написал Плахов.





У Саакян осталось пятеро детей. Сейчас они проживают в США с отцом – американцем армянского происхождения.

Мария Саакян известна российским зрителям по фильмам «Маяк», «Прощание», «Энтропия», в котором снялись Ксения Собчак и Валерия Гей Германика.