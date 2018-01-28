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Скончалась режиссер «Энтропии» Мария Саакян

28 Января 2018 в 16:34
Скончалась режиссер «Энтропии» Мария Саакян

Режиссер Мария Саакян скончалась 28 января в возрасте 37 лет, об этом написал на своей страничке в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Он сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком… Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины.
Светлая память...соболезнования близким...», - написал Плахов.


У Саакян осталось пятеро детей. Сейчас они проживают в США с отцом – американцем армянского происхождения.

Мария Саакян известна российским зрителям по фильмам «Маяк», «Прощание», «Энтропия», в котором снялись Ксения Собчак и Валерия Гей Германика.

 

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