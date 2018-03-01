Скончалась продюсер и режиссер Анна Куранова

28 февраля после тяжелой болезни скончалась режиссер, продюсер, оператор, актриса Анна Куранова. 19 января ей исполнилось 45 лет.



Куранова в 1997 году окончила кинооператорский факультет Всероссийского института кинематографии им. С.А.Герасимова (мастерская В.И.Чумака и В.И.Юсова).

Анна Куранова была продюсером проектов «Метод Лавровой-2», «Соловей-Разбойник», «Можете звать меня папой». Снялась в фильмах «Спасите наши души», «Дом на краю леса», «Женщина с лилиями», сериале «Чрезвычайная ситуация».

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.



