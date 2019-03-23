Скончалась певица Валентина Дворянинова

Первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», певица Валентина Дворянинова умерла 22 марта в возрасте 91 года, передает ТАСС.

Прощание с Дворяниновой состоится 25 марта на Митинском кладбище.

Певица несколько лет она была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема. Дворянинова была исполнительницей песен «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится», «Дорогой мой человек» и многих других. Несколько песен исполнила дуэтом с Вадимом Мулерманом, Владимиром Трошиным, Владимиром Макаровым, Виктором Темновым, Львом Барашковым.

Дворянинова много лет прожила в коммунальной квартире в центре Москвы. До последних дней жила в специализированном частном пансионате для пожилых людей.