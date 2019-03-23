Суббота
23 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Скончалась певица Валентина Дворянинова

23 Марта 2019 в 09:09
Скончалась певица Валентина Дворянинова

Первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», певица Валентина Дворянинова умерла 22 марта в возрасте 91 года, передает ТАСС.

Прощание с Дворяниновой состоится 25 марта на Митинском кладбище.

Певица несколько лет она была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема. Дворянинова была исполнительницей песен «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится», «Дорогой мой человек» и многих других. Несколько песен исполнила дуэтом с Вадимом Мулерманом, Владимиром Трошиным, Владимиром Макаровым, Виктором Темновым, Львом Барашковым.

Дворянинова много лет прожила в коммунальной квартире в центре Москвы. До последних дней жила в специализированном частном пансионате для пожилых людей.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.