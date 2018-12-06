Скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова

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В возрасте 89 лет умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Галина Анисимова. Как отмечает ТАСС, об этом сообщили в Театре Маяковского, где служила актриса.

Там подчеркнули, что Анисимова до последнего дня принимала активное участие в репетициях премьерного спектакля. За свою карьеру в Театре Маяковского она исполнила несколько десятков ведущих ролей в спектаклях, поставленных по классическим и современным пьесам.

Как напоминает НСН, ранее в Москве скончался актер Виталий Ендовицкий, известный российскому зрителю по работам в таких сериалах, как «Универ», «След», «Маруся», «Катина любовь» и других. Как отмечает «Блокнот-Воронеж», 49-летний артист умер в одной из столичных больниц после перенесенного инсульта.