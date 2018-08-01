Скончалась лауреат премии «Золотая маска» Людмила Глухова

В Санкт-Петербурге после перенесенного инсульта скончалась актриса, художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова. Ей было 54 года.

Людмила Борисовна родилась в Иркутской области. В 1987 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств (г. Улан-Удэ). Она преподавала в родной академии сценическую речь, играла в театре пластической драмы «ЧелоВЕК» им. Нелли Дугар-Жабон.

В 1992 г. получила второе высшее образование, окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатом Национальной театральной премии«Золотая маска» «за высокохудожественную самобытную вокальную импровизацию» в роли Хранительницы в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК». Награду вручал композитор Родион Щедрин.

Людмила Глухова также снялась в сериалах «Тайны следствия-9» и «Улицы разбитых фонарей-12».

Прощание с театральным деятелем состоится в четверг, 2 августа, в 10:45 в Большом зале крематория (Петербург, Шафировский проспект, 12).