Скончалась киновед Валентина Фреймане





За два дня до 96-летия в Латвии умерла советский и латвийский театро- и киновед, офицер ордена Трёх звёзд и лауреат национальной премии «Цицерон» Валентина Леопольдовна Фреймане.

Валентина Левенштейн родилась в Риге в 1922 году. Её отец, Леопольд Левенштейн, был финансовым и юридическим советником кинокомпании UFA, а мать светской женщиной, широко известной в богемных кругах. Детство Валентина провела с семьёй в разъездах между Латвией, Берлином и Парижем, пока в 1935 году Леопольд Левенштейн окончательно не осел в Риге. В Латвии Валентина вышла замуж, сменив фамилию на Фреймане, но начавшаяся немецкая оккупация обернулась трагедией для её семьи: в гетто погибли её родители, в тюрьме — молодой муж. Сама Валентина сумела пережить Холокост благодаря латвийскому правозащитнику Паулю Шиману, в доме которого скрывалась до возвращения Советской армии.

В 1949 году Валентина Фреймане окончила исторический факультет Латвийского государственного университета и с 1950 по 1963 год работала в редакции лиепайской газеты «Коммунист». В 1962—1965 годах Фреймане училась в заочной аспирантуре ГИТИСа. Параллельно с учёбой она начала работу в редакции драматических радиопередач Комитета по радиовещанию и телевидению, где оставалась до 1968 года. В этом году Фреймане, получившая степень доктора искусствоведения, стала старшим научным сотрудником Института языка и литературы АН Латвийской ССР. Она продолжала работу в институте до 1980 года, а одновременную работу в Латвийской государственной консерватории, где преподавала историю театра, — до 1989 года. Фреймане была создательницей кинолектория Театрального общества и Союза кинематографистов Латвии. После 1990 года она преподавала историю актёрского мастерства в Институте театральной науки Свободного университета Берлина.

В 2010 году свет увидела автобиографическая книга Валентины Фреймане «Прощай, Атлантида!» (русский перевод опубликован в 2012 году), рассказывающая о её жизни с 1920-х годов до конца Великой Отечественной войны. Мемуары Фреймане в подробностях показывают крушение довоенной европейской культуры и гибель еврейства Восточной Европы в результате наступления нацизма. В декабре 2014 года на сцене Латвийской национальной оперы была поставлена опера латвийского композитора Артура Маскатса «Валентина», посвящённая судьбе Валентины Фреймане.

В 2002 году Валентина Фреймане награждена латвийским орденом Трёх звёзд IV степени, а в 2012 году стала лауреатом национальной премии «Цицерон» в области образования. В 2010 году ей было присвоено звание почётного профессора Латвийской академии культуры.