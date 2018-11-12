Скончалась дрессировщица Надежда Такшантова

Заслуженная артистка России, дрессировщица диких животных Надежда Такшантова умерла в возрасте 70 лет в ярославской больнице, передает ТАСС.

Такшантова была единственной в мире дрессировщицей, у которой в цирке медведи стали родителями - в неволе эти животные почти не размножаются. Также в 2004 году Такшантова создала уникальный номер «Волк и семеро гусят» - и стала единственной дрессировщицей, которая работает с гусями.

О дате и месте прощания с Надеждой Такшантовой пока не сообщается.

Ранее НСН сообщала, что всемирно известного клоуна Олега Попова похоронили в Эглофштайне (федеральная земля Бавария). Там артист жил долгое время. Олег Попов скоропостижно скончался 2 ноября 2016 года в цирковой гостинице в Ростове-на-Дону, где был на гастролях.