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Скончалась актриса Наталия Терентьева

20 Февраля 2019 в 00:46
Скончалась актриса Наталия Терентьева

19 февраля в врзрасте 92 лет скончалась известная театральная актриса, народная артистка РСФСР Наталья Терентьева.

Наталья Ивановна родилась 8 сентября 1926 года в Москве в театральной семье. В годы Великой Отечественной войны была санитаркой военно-санитарного поезда, медсестрой военного госпиталя.

В 1949 году окончила Московское городское театральное училище. Вышла замуж за актёра, впоследствии Народного артиста СССР Сергея Константиновича Тихонова (1921-1992).

Служила в Иркутском областном театре юного зрителя и Псковском областном драмтеатре им. А.С. Пушкина.

С 1956 года артистка Ярославского драматического театра имени Ф.Г. Волкова.

Мать режиссёра документального кино и телевидения Никиты Тихонова.

Церемония прощания пройдёт в Волковском театре 22 февраля в 10:00.

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