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Скончалась актриса Маргарита Жарова

21 Марта 2019 в 21:58
Скончалась актриса Маргарита Жарова

После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 93 лет скончалась актриса театра и кино Маргарита Жарова.

Маргарита Жарова (в девичестве Иванова) училась во ВГИКе на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В 1948 году снялась в фильме «Молодая гвардия».

Жарова снялась в фильмах «Доброе утро», «К Черному морю», «Неподдающиеся», «Карьера Димы Горина», «На семи ветрах», «Товарищ Арсений», «В ожидании чуда» и десятках других.

До последних дней Маргарита Васильевна служила в Московском театре киноактера.

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